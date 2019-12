Frau nahe Times Square von herabfallendem Gegenstand erschlagen

New York Eine Frau ist unweit vom berühmten Times Square in New York von einem herabfallenden Gegenstand erschlagen worden. Die 60-Jährige habe sich nur wenige Gehminuten nördlich des Besuchermagnets von Manhattan befunden, als das Teil sie getroffen habe.

