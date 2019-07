Franzose will mit Turbo-Plattform Ärmelkanal überqueren

Calais Franky Zapata, der bereits bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag Aufsehen erregte, will mit seinem Flyboard den Ärmelkanal überqueren. Zapata plant, heute am Strand von Sangatte in der Nähe von Calais mit seiner kleinen fliegenden Plattform abzuheben.

