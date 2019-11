Frankfurt und Gladbach vor Weiterkommen - Wolfsburg sicher

London Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Europa League das Weiterkommen in der eigenen Hand. Die Hessen gewannen beim FC Arsenal 2:1 und können mit einem Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen Vitoria Guimaraes den Einzug in die Zwischenrunde schaffen.

