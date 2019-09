Frachter kentert vor Küste des US-Staates Georgia

Brunswick/Washington Vor der Küste des US-Bundesstaates Georgia ist in der Nacht ein Frachter in Schieflage geraten und gekentert. Die US-Küstenwache teilte am Sonntag mit, es seien 24 Besatzungsmitglieder an Bord gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa