Formel-2-Fahrer Correa bei Unfall in Spa schwer verletzt

Spa-Francorchamps Der in den tödlichen Unfall beim Formel-2-Rennen in Spa-Francorchamps verwickelte amerikanische Rennfahrer Juan Manuel Correa hat schwere Verletzungen erlitten. Wie heute auf der Internetseite des 20-Jährigen mitgeteilt wurde, erlitt Correa Brüche an beiden Beinen sowie eine leichtere Verletzung an der Wirbelsäule.

