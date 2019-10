Formel 1 startet in neue Ära

Austin Mehr Action auf der Strecke, mehr Chancengleichheit durch geringe Kosten, aber auch mehr Rennen: Die Formel 1 startet ab 2021 durch sportliche, technische und finanzielle Reformen in eine neue Ära. Der Weltrat des Motorsport-Verbandes FIA hat entsprechende Pläne am Rande des Großen Preises der USA in Austin einstimmig abgesegnet.

