Formel 1: Hamilton muss drei Startplätze zurück

Spielberg WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton muss in der Startaufstellung zum Großen Preis von Österreich um drei Plätze zurück. Der Mercedes-Pilot wird das Rennen morgen vom fünften Platz in Angriff nehmen. Er war in der Qualifikation Zweiter hinter Charles Leclerc im Ferrari geworden.

