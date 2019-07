Foodwatch klagt auf Herausgabe von Studie zu Nährwert-Logos

Berlin In der Debatte um neue Kennzeichnungen für Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln geht die Verbraucherorganisation Foodwatch juristisch gegen das Bundesernährungsministerium vor. Mit einer Klage beim Verwaltungsgericht Köln soll die Herausgabe von Studienmaterial durchgesetzt werden, wie Foodwatch in Berlin mitteilte.

Von dpa