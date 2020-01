Flugzeug defekt: BVB mit Verspätung ins Trainingslager

Dortmund Borussia Dortmunds Abflug in das Winter-Trainingslager nach Marbella verzögert sich. Das Charter-Flugzeug, das den BVB-Tross am Morgen nach Andalusien fliegen sollte, ist defekt und musste in Köln ausgetauscht werden.

