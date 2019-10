Flugbegleiter wollen Jets von Eurowings am Boden halten

Frankfurt/Main An mehreren deutschen Flughäfen kommt es am Morgen zu einer Machtprobe zwischen dem Lufthansa-Konzern und der Kabinengewerkschaft Ufo. Die Gewerkschaft hat Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress aufgerufen, in der Zeit zwischen 5.00 und 11.00 Uhr sämtliche Starts zu bestreiken.

