Flugbegleiter streiken weiter

Frankfurt Am zweiten Tag der Flugbegleiter-Streiks bei Lufthansa haben Passagiere wieder zahlreiche Ausfälle hinnehmen müssen. Hunderte Flüge wurden annulliert - vor allem an den beiden Drehkreuzen der Airline in Frankfurt und München.

