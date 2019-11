Flugbegleiter-Streik: 414 Flugausfälle in Frankfurt

Frankfurt/Main Am zweiten Tag des Flugbegleiterstreiks bei Lufthansa gibt es am Flughafen Frankfurt wieder zahlreiche Ausfälle. Am frühen Morgen seien 414 von 1362 Flügen annulliert worden, sagte ein Sprecher des Frankfurter Flughafens.

