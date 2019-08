Flammen in Brasilien: Macron will G7 in die Pflicht nehmen

Biarritz Angesichts des Flammeninfernos im brasilianischen Regenwald will Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Teilnehmer des G7-Gipfels in Biarritz in die Pflicht nehmen. „Das Amazonasgebiet ist unser Gemeingut“, sagte Macron in einer Ansprache im französischen Fernsehen.

