FIFA investiert eine Milliarde Dollar in den Frauenfußball

Shanghai Der Fußball-Weltverband FIFA investiert in den kommenden vier Jahren eine Milliarde Dollar in den Frauenfußball. Das teilte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach einer Sitzung des Councils in Shanghai mit.

