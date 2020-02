Feuerwehrmann stirbt nach Gasexplosion

Lienen Ein Feuerwehrmann ist nach einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Nordrhein-Westfalen am Nachmittag gestorben. Dies bestätigte die Feuerwehr. Zuvor hatte der WDR berichtet. Der Leichnam sollte am späten Nachmittag aus dem Keller des teilweise eingestürzten Gebäudes geborgen werden.

