Feuerwehr-Einsatz im Swinger-Club - Elf Verletzte

Hattingen Bei einer Party in einem großen Swinger-Club in Nordrhein-Westfalen sind elf Menschen verletzt worden. Insgesamt brachten die Retter am Abend rund 300 Gäste in Sicherheit, wie die Feuerwehr weiter mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa