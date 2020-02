Feuer in wichtiger Fabrik - Folgen für Schallplatten-Produktion

Banning Ein großes Feuer in einer Fabrik bei Los Angeles droht weitreichende Auswirkungen auf die weltweite Herstellung von Schallplatten zu haben. Das Unternehmen Apollo Masters, das die in der Produktionskette wichtigen lacküberzogenen Rohlinge für Vinyl-LPs herstellt, teilte mit, ein verheerendes Feuer habe „katastrophalen Schaden“ an seiner Produktionsstätte und Lagerhalle in Banning angerichtet.

