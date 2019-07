Feuer in Lagerhalle für Grillanzünder unter Kontrolle

Essen Der Brand einer Lagerhalle für Grillanzünder in Essen hat einen ungewöhnlich langen Löscheinsatz der Feuerwehr zur Folge gehabt. Auch am zweiten Tag nach dem Ausbruch des Feuers in der Nacht zum Sonntag waren die Einsatzkräfte bis in die späten Abendstunden noch mit dem Löschen beschäftigt, wie eine Sprecherin der Feuerwehr am Abend sagte.

