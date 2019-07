Feuer bedroht Campingplatz - 68 Verletzte an der Nordsee

Kransburg Nach einem Feuer an einem Campingplatz an der Nordseeküste mit 68 Verletzten ermittelt die Polizei nach der Brandursache. „Wahrscheinlich hat ein technischer Defekt in einem Mähdrescher den Brand ausgelöst“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Von dpa