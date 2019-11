Fernzüge der Bahn im Oktober pünktlicher als im Vorjahr

Berlin Die Fernzüge der Deutschen Bahn waren im Oktober wieder etwas pünktlicher als im Vorjahr. 73,1 Prozent der Züge kamen rechtzeitig am Ziel an, also mit nicht mehr als sechs Minuten Verspätung, teilte die Deutsche Bahn mit.

