Ferien in fast ganz Deutschland: Auf Autobahnen wird es eng

Düsseldorf Der Reiseverkehr in die Sommerferien dürfte an diesem Wochenende in Deutschland seinen Höhepunkt erreichen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ist letzter Schultag. „Ab in die Ferien“ heißt es dann für 2,5 Millionen Schüler und ihre Familien.

