Fehlende Lokführer: Bahn kommt mit Einstellungen voran

Berlin Die Einstellungsoffensive der Deutschen Bahn kommt voran. In den ersten fünf Monaten 2019 seien schon rund 14 000 Jobzusagen gegeben worden. Das teilte die Deutsche Bahn in Berlin mit. Darunter seien etwa 1200 an Lokführer, 850 an Fahrdienstleiter und 1500 an Instandhalter.

