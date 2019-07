Fehlalarm sorgt für Unruhe in New Yorker U-Bahn

New York Ein „verdächtiger Gegenstand“ hat in der New Yorker U-Bahn für Unruhe gesorgt. Laut Polizeisprecher war ein Mann vor einen einfahrenden Zug auf die Gleise einer Station im Stadtteil Queens gesprungen.

Von dpa