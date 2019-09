FDP will „großen Wurf“ in Sachen Weiterbildung beschließen

Berlin Die FDP will mit einem „Midlife-Bafög“, mit speziellen Bildungskonten und einer Online-Plattform für Weiterbildungsangebote das lebenslange Lernen fördern. Am Dienstag soll in der Bundestagsfraktion ein entsprechendes Weiterbildungskonzept beschlossen werden.

