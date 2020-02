FC Bayern vorerst auf Platz eins

Berlin Der FC Bayern München hat zumindest für einige Stunden RB Leipzig an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga abgelöst. Die Bayern gewannen 3:1 bei Mainz 05 und zogen an Leipzig vorbei, das am Abend Borussia Mönchengladbach empfängt.

