FC Bayern München gewinnt DFB-Pokal: 3:0 gegen Leipzig

Berlin Der FC Bayern München hat zum 19. Mal den DFB-Pokal gewonnen und sich damit das Double aus Meisterschaft und Cup gesichert. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac besiegte RB Leipzig am Abend im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 3:0. Robert Lewandowski brachte die Bayern in der 29. Minute mit einem technisch anspruchsvollen Kopfball in Führung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa