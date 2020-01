Fachleute beraten über Nutzen und Gefahren von E-Scootern

Goslar Über die Rolle von E-Scootern und anderen sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeugen in künftigen Mobilitäts-Konzepten berät in diesem Jahr der Verkehrsgerichtstag in Goslar. Dabei geht es nicht nur um Vorteile der Elektroroller, sondern auch um deren Gefahren.

