Explosion in der Nähe des Innenministeriums von Kabul

Kabul In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich am Morgen in der Nähe des Flughafens und unweit des Innenministeriums eine Explosion ereignet. Das bestätigte der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi, über den Mitteilungsdienst WhatsApp.

