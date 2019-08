Experten rechnen mit erheblichem Aufwand für Golfeinsatz

Helsinki Der von Außenminister Heiko Maas ins Spiel gebrachte EU-Einsatz zur Sicherung des Schiffsverkehrs in der Golfregion würde nach Einschätzung von Militärexperten erhebliche Ressourcen binden. „Eine Mission in der Straße von Hormus würde je nach benötigter Fähigkeit zwischen 10 und 30 Prozent der maritimen Fähigkeiten Europas erfordern“, heißt es in Analyse der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa