Ex-Häftling nach Vergewaltigung in Tschechien festgenommen

Prag Ein in Deutschland abgelehnter Asylbewerber steht im Verdacht, in Tschechien ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Das Bezirksgericht im nordböhmischen Litomerice schickte den Mann in Untersuchungshaft, berichtet die Agentur CTK.

