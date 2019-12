Ex-Häftling Jens Söring ist wieder in Deutschland

Frankfurt/Main Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Ex-Häftling Jens Söring ist zurück in Deutschland. Eine Linienmaschine aus Washington mit dem 53-Jährigen an Bord landete nach rund sieben Stunden Flug auf dem Frankfurter Flughafen.

