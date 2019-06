Ex-FPÖ-Chef Strache nimmt EU-Mandat nicht an

Wien Der nach dem Skandal-Video zurückgetretene FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache nimmt sein bei der Europawahl gewonnenes Mandat nicht an. Eine Rückkehr in die aktive Politik könne erst erfolgen, nachdem die Hintergründe des Ibiza-Videos weitestgehend aufgeklärt sind, schrieb Strache in einer Erklärung.

