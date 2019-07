Ex-Boxweltmeister Whitaker tödlich verunglückt

Virginia Beach Der ehemalige Box-Weltmeister und -Olympiasieger Pernell Whitaker ist im Alter von 55 Jahren bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Virginia Beach in den USA ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war er am Sonntag von einem Auto erfasst worden.

