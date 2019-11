Evakuierungen in Österreich wegen Hangrutschungen

Stadl an der Mur Im Westen und Süden Österreichs wächst aufgrund der starken Regen- und Schneefälle die Sorge vor Hangrutschungen auch in Wohngebieten. Die Gemeinde Stadl an der Mur im Bundesland Steiermark wurde am Abend zum Katastrophengebiet erklärt.

