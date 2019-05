Europawahl in Irland begonnen

Dublin Am zweiten Tag der Europawahl hat die Abstimmung in Irland begonnen. Nach Schließung der Wahllokale um 23 Uhr soll eine erste Prognose veröffentlicht werden. Die offiziellen Ergebnisse werden erst Sonntag bekanntgegeben, wenn alle Wahllokale in der EU geschlossen sind.

