Europameister Niederlande und Italien komplettieren WM-Viertelfinale

Rennes Das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich ist komplett. Als letztes Team zog am Abend Europameister Niederlande mit einem 2:1-Sieg gegen den WM-Zweiten Japan in die Runde der besten acht Mannschaften ein.

