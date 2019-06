„Eurofighter“-Unglück: Bundeswehr übernimmt Untersuchungen

Nossentiner Hütte Die Bundeswehr hat die Ermittlungen zum Absturz der beiden „Eurofighter“-Kampfjets in Mecklenburg-Vorpommern übernommen. Das teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit. Bundeswehrsoldaten seien bereits an der Unglücksstelle in der Region Malchow.

