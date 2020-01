EU-Minister beraten über „Green Deal“ und Agrarreform

Brüssel Der künftige Klimaschutz in der Landwirtschaft beschäftigt heute die EU-Agrarminister in Brüssel. Zu dem Treffen wird auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erwartet. Konkret soll es um die Frage gehen, wie der sogenannte Green Deal in der Landwirtschaft umgesetzt werden kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa