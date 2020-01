EU-Minister beraten Digitalsteuer und „Green Deal“

Brüssel Das Ringen um eine stärkere Besteuerung von Internetriesen wie Google oder Facebook beschäftigt heute die EU-Wirtschaft- und Finanzminister. In Brüssel ziehen sie Zwischenbilanz zur Arbeit in der Organisation für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit an einer internationalen Digitalsteuer.

