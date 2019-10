EU-Kommissionspräsident Juncker zieht Bilanz seiner Amtszeit

Straßburg Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker blickt heute auf seine fünfjährige Amtszeit zurück. Der 64-Jährige zieht vor dem Europaparlament in Straßburg in einer Rede Bilanz. Junckers Amtszeit endet am 31. Oktober.

