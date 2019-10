EU-Gericht: Rubik's Cube zu Unrecht als Marke geschützt

Luxemburg Der Streit um die Markenrechte am Rubik's Cube zieht sich nun schon über 14 Jahre - heute war wieder das EU-Gericht in Luxemburg am Zug. Es entschied: Die von der deutschen Firma Simba Toys angefochtene Marke wurde 2017 zu Recht gelöscht.

