Erstmals gezählt: 2373 Eichhörnchen im Central Park

New York Die grauen Eichhörnchen im Central Park gehören zu den beliebtesten Touristen-Attraktionen New Yorks - und sind jetzt erstmals gezählt worden: 2373 Grauhörnchen leben demnach in dem etwa 350 Hektar großen Park mitten in Manhattan.

