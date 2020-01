Erstmals Fälle von neuer Lungenkrankheit in Vietnam

Hanoi In Vietnam sind laut Medien erstmals Fälle der neuen Lungenkrankheit nachgewiesen worden, an der in China schon hunderte Menschen erkrankt sind. Zwei Chinesen in Ho Chi Minh Stadt seien positiv auf das Virus getestet worden, berichtet die Zeitung „VnExpress“.

