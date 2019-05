Erstmals dieses Jahr wird es über 30 Grad warm

Offenbach Am Wochenende wird es in Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr über 30 Grad warm. Hoch „Pia“ bringt in den nächsten Tagen sonniges und heißes Wetter ins Land, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.

