Erneute Großproteste fürs Klima - 500 deutsche Städte dabei

Berlin Drei Tage vor dem Start der Weltklimakonferenz in Madrid starten die Aktivisten der Bewegung Fridays for Future die vierte Auflage ihres globalen Klimastreiks. Weltweit gehen dafür heute Menschen auf die Straße, in Deutschland sind in mehr als 500 Städten Proteste angekündigt.

