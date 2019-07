Erneut Todesfall im Boxen

Buenos Aires Wenige Tage nach dem Tod des Russen Maxim Dadaschew ist erneut ein Profi-Boxer an seinen schweren Verletzungen nach einem Kampf gestorben. Der 23 Jahre alte Argentinier Hugo Santillán erlag in einem Krankenhaus in Buenos Aires seinen schweren Verletzungen, wie der Boxverband WBC mitteilte.

Von dpa