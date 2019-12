Erneut Lawine in italienischen Alpen - ein Toter

Bozen Erneut hat eine Lawine in den italienischen Alpen Skifahrer verschüttet. Bei dem Unglück in den Dolomiten kam ein Mensch ums Leben. Drei weitere wurden gerettet. Die Lawine hatte sich in der Nähe einer Hütte in der Brenta-Gebirgsgruppe gelöst.

