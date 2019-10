Erdogan will Militäroffensive in Syrien fortführen

Istanbul Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Militäroffensive seines Landes gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien fortführen. Die Türkei erhalte zurzeit „von Rechts und Links Drohungen“, sagte Erdogan am Abend bei einer Rede in Istanbul.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa