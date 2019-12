Erdbeben an kanadischer Pazifikküste

Vancouver Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat am späten Abend die kanadische Pazifikküste erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag in etwa 10 Kilometern Tiefe unter der Meeresoberfläche in der Nähe der Kleinstadt Port Hardy nordwestlich von Vancouver, berichtete die US-Erdbebenwarte USGS.

