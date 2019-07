Entwarnungen nach Bombendrohungen gegen Moscheen

Duisburg Moscheen des türkisch-islamischen Dachverbands Ditib in Duisburg, Mannheim und Mainz sowie die Linken-Parteizentrale in Berlin sind nach Bombendrohungen geräumt und durchsucht worden - letztlich gab die Polizei in allen Fällen Entwarnung.

